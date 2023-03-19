Пожар в Каховке, скриншот видео

https://racurs.ua/n181086-masshtabnyy-pojar-vspyhnul-v-okkupirovannoy-novoy-kahovke-video.html

Ракурс

В окупованій Каховці спалахнула масштабна пожежа.

Відповідні фото та відео сьогодні, 19 березня, з’явилися у соцмережах. На них можна побачити, що над місцем інциденту піднімається густий стовп чорного диму.

Зазначається, що пожежа спалахнула в районі елеватора.

Повідомляється про можливе влучання по позиціях російських загарбників. За іншою версією — місцеві партизани підпалили кілька тонн пального окупантів.