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Пожар в Каховке, скриншот видео
Масштабный пожар вспыхнул в оккупированной Каховке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181086-masshtabnyy-pojar-vspyhnul-v-okkupirovannoy-novoy-kahovke-video.htmlРакурс
В окупованій Каховці спалахнула масштабна пожежа.
Відповідні фото та відео сьогодні, 19 березня, з’явилися у соцмережах. На них можна побачити, що над місцем інциденту піднімається густий стовп чорного диму.
Зазначається, що пожежа спалахнула в районі елеватора.
Повідомляється про можливе влучання по позиціях російських загарбників. За іншою версією — місцеві партизани підпалили кілька тонн пального окупантів.
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