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Ракурс
Пожар в Каховке, скриншот видео

Масштабный пожар вспыхнул в оккупированной Каховке (ВИДЕО)

19 мар 2023, 12:39
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В окупованій Каховці спалахнула масштабна пожежа.





Відповідні фото та відео сьогодні, 19 березня, з’явилися у соцмережах. На них можна побачити, що над місцем інциденту піднімається густий стовп чорного диму.

Зазначається, що пожежа спалахнула в районі елеватора.

Повідомляється про можливе влучання по позиціях російських загарбників. За іншою версією — місцеві партизани підпалили кілька тонн пального окупантів.

Источник: Ракурс


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