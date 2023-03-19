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Пожежа в Каховці, скріншот відео
Масштабна пожежа спалахнула в окупованій Каховці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181086-masshtabna-pojeja-spalahnula-v-okupovaniy-noviy-kahovci-video.htmlРакурс
В окупованій Каховці спалахнула масштабна пожежа.
Відповідні фото та відео сьогодні, 19 березня, з’явилися у соцмережах. На них можна побачити, що над місцем інциденту піднімається густий стовп чорного диму.
Зазначається, що пожежа спалахнула в районі елеватора.
Повідомляється про можливе влучання по позиціях російських загарбників. За іншою версією — місцеві партизани підпалили кілька тонн пального окупантів.
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