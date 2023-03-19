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Ракурс
Пожежа в Каховці, скріншот відео

Масштабна пожежа спалахнула в окупованій Каховці (ВІДЕО)

19 бер 2023, 12:39
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В окупованій Каховці спалахнула масштабна пожежа.





Відповідні фото та відео сьогодні, 19 березня, з’явилися у соцмережах. На них можна побачити, що над місцем інциденту піднімається густий стовп чорного диму.

Зазначається, що пожежа спалахнула в районі елеватора.

Повідомляється про можливе влучання по позиціях російських загарбників. За іншою версією — місцеві партизани підпалили кілька тонн пального окупантів.

Джерело: Ракурс


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