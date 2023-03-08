Пожежа в Енергодарі, фото: Іван Федоров

https://racurs.ua/ua/n180698-v-okupovanomu-energodari-spalahnula-potujna-pojeja-foto.html

Ракурс

В Енергодарі, розташованому поруч із Запорізькою АЕС тимчасово окупованому місті Запорізької області, сьогодні, 8 березня, спалахнула потужна пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров, опублікувавши відповідні фотознімки.

Окупанти псують повітря в Енергодарі, — прокоментував знімки Федоров, не ставши розкривати деталі інциденту.

Водночас російське пропагандистське видання РІА «Новости» вже заявило, що причиною пожежі нібито стали українські безпілотники, котрі «запалювальними боєприпасами атакували набережну Енергодару».

Окупанти стверджують, що в результаті нібито виникло займання на площі 4 га, у ліквідації котрого, зокрема, беруть участь російські військові та співробітники росгвардії. Також рашисти запевняють, що «роботі Запорізької АЕС нічого не загрожує".