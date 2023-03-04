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Ракурс
Окупанти беруть на роботу на ЗАЕС людей без відповідної освіти. Фото:

Окупанти беруть на роботу на ЗАЕС людей без відповідної освіти — Генштаб

4 бер 2023, 20:48
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Військові збройних сил росії беруть на роботу на Запорізьку атомну електростанцію людей, які зовсім не розуміються у цій галузі.





У місті Енергодар, який тимчасово контролює загарбницька армія, та самій ЗАЕС зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які б могли забезпечити життєдіяльність атомки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 4 березня.

Зазначається, що ворог працевлаштовує на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу. Такі дії росіян можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що в Енергодарі російські окупаційні війська примусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти. У самому місті ворог вивів з обігу українську гривню.

Джерело: Ракурс


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