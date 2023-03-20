Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Единоразовую выплату пособия в случае инвалидности или смерти из-за войны ввели нардепы

Единоразовую выплату пособия в случае инвалидности или смерти из-за войны ввели нардепы

20 мар 2023, 19:06
999

В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. Народні депутати 20 березня підтримали у другому читанні законопроект № 7353.





Виплату зможуть отримати:
  • особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • працівники об'єктів критичної інфраструктури;
  • журналісти або члени їхніх родин.

У разі загибелі, яка настала внаслідок поранення виплати становитимуть 1 млн грн.

У разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення, — від 200 до 800 тис. грн.

Виплачені з державного бюджету кошти будуть відшкодовані з держави-агресора — рф відповідно до норм міжнародного права.

Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих — цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні, — пояснив народний депутат Олексій Гончаренко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров