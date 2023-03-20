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Единоразовую выплату пособия в случае инвалидности или смерти из-за войны ввели нардепы
Единоразовую выплату пособия в случае инвалидности или смерти из-за войны ввели нардепыhttps://racurs.ua/n181139-edinorazovuu-vyplatu-posobiya-v-sluchae-invalidnosti-ili-smerti-iz-za-voyny-vveli-nardepy.htmlРакурс
В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. Народні депутати 20 березня підтримали у другому читанні законопроект № 7353.
Виплату зможуть отримати:
- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- працівники об'єктів критичної інфраструктури;
- журналісти або члени їхніх родин.
У разі загибелі, яка настала внаслідок поранення виплати становитимуть 1 млн грн.
У разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення, — від 200 до 800 тис. грн.
Виплачені з державного бюджету кошти будуть відшкодовані з держави-агресора — рф відповідно до норм міжнародного права.
Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих — цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні, — пояснив народний депутат Олексій Гончаренко.
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