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Одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну запровадили у Раді
Одноразову виплату допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну запровадили у Радіhttps://racurs.ua/ua/n181139-odnorazovu-vyplatu-dopomogy-u-razi-invalidnosti-chy-smerti-cherez-viynu-zaprovadyly-u-radi.htmlРакурс
В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. Народні депутати 20 березня підтримали у другому читанні законопроект № 7353.
Виплату зможуть отримати:
- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- працівники об'єктів критичної інфраструктури;
- журналісти або члени їхніх родин.
У разі загибелі, яка настала внаслідок поранення виплати становитимуть 1 млн грн.
У разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення, — від 200 до 800 тис. грн.
Виплачені з державного бюджету кошти будуть відшкодовані з держави-агресора — рф відповідно до норм міжнародного права.
Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих — цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні, — пояснив народний депутат Олексій Гончаренко.
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