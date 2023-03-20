Одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну запровадили у Раді

https://racurs.ua/ua/n181139-odnorazovu-vyplatu-dopomogy-u-razi-invalidnosti-chy-smerti-cherez-viynu-zaprovadyly-u-radi.html

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В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. Народні депутати 20 березня підтримали у другому читанні законопроект № 7353.

Виплату зможуть отримати:

особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

працівники об'єктів критичної інфраструктури;

журналісти або члени їхніх родин.

У разі загибелі, яка настала внаслідок поранення виплати становитимуть 1 млн грн.

У разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення, — від 200 до 800 тис. грн.

Виплачені з державного бюджету кошти будуть відшкодовані з держави-агресора — рф відповідно до норм міжнародного права.