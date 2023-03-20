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Кумулятивные заряды FPV-дронов догоняют убегающие с позиций БТР и БМП

Кумулятивные заряды FPV-дронов догоняют убегающие с позиций БТР и БМП (ВИДЕО)

20 мар 2023, 21:43
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Росіяни гинуть від ударів спецпризначенців СБУ, навіть втікаючи з позицій на бронетехніці.





Прес-служба відомства показала відео двох прикладів роботи FPV-дронів з кумулятивними зарядами.

На першому відео російський БТР повертався з позицій з піхотою на броні. Але у двигун прилетів український дрон — він залишився догорати на місці ураження з рештками окупантів.

Така ж доля спіткала і російську БМП, яка також перевозила піхоту. Результатом атаки СБУ стало пряме влучання дрона-камікадзе та оновлення щоденного списку знищеної ворожої техніки.

Источник: Ракурс


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