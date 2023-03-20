Кумулятивні заряди FPV-дронів наздоганяють БТР і БМП, які втікають з позицій

https://racurs.ua/ua/n181147-kumulyatyvni-zaryady-fpv-droniv-nazdoganyaut-btr-i-bmp-yaki-vtikaut-z-pozyciy-video.html

Ракурс

Росіяни гинуть від ударів спецпризначенців СБУ, навіть втікаючи з позицій на бронетехніці.

Прес-служба відомства показала відео двох прикладів роботи FPV-дронів з кумулятивними зарядами.

На першому відео російський БТР повертався з позицій з піхотою на броні. Але у двигун прилетів український дрон — він залишився догорати на місці ураження з рештками окупантів.

Така ж доля спіткала і російську БМП, яка також перевозила піхоту. Результатом атаки СБУ стало пряме влучання дрона-камікадзе та оновлення щоденного списку знищеної ворожої техніки.