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Кумулятивні заряди FPV-дронів наздоганяють БТР і БМП, які втікають з позицій

Кумулятивні заряди FPV-дронів наздоганяють БТР і БМП, які втікають з позицій (ВІДЕО)

20 бер 2023, 21:43
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Росіяни гинуть від ударів спецпризначенців СБУ, навіть втікаючи з позицій на бронетехніці.





Прес-служба відомства показала відео двох прикладів роботи FPV-дронів з кумулятивними зарядами.

На першому відео російський БТР повертався з позицій з піхотою на броні. Але у двигун прилетів український дрон — він залишився догорати на місці ураження з рештками окупантів.

Така ж доля спіткала і російську БМП, яка також перевозила піхоту. Результатом атаки СБУ стало пряме влучання дрона-камікадзе та оновлення щоденного списку знищеної ворожої техніки.

Джерело: Ракурс


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