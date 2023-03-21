Россияне пытаются добиться хотя бы незначительных успехов на фронте – ISW

https://racurs.ua/n181155-rossiyane-pytautsya-dobitsya-hotya-by-neznachitelnyh-uspehov-na-fronte-isw.html

Ракурс

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що загальний весняний наступ росії, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські сили можуть активізувати зусилля, щоб досягти хоча б незначних успіхів, перш ніж втратити ініціативу в Україні.

ISW вважають, як і раніше, можливим, що наступ росії може спонукати Україну піти з Бахмута та/або Авдіївки, хоча нині ні те, ні інше не є ймовірним.

За даними аналітиків, російські війська, ймовірно, досягли додаткових успіхів на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході Бахмуту між Богданівкою та Хромово. Якщо прийняти дані українського Генштабу, то російські війська, ймовірно, просунулися на захід від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки) і захопили Степове (на захід від Красногорівки).

ISW раніше повідомляв, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до великих втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відвернути увагу українських сил від інших ділянок фронту.