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Росіяни намагаються досягти хоча б незначних успіхів на фронті – ISW
Росіяни намагаються досягти хоча б незначних успіхів на фронті — ISW (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n181155-rosiyany-namagautsya-dosyagty-hocha-b-neznachnyh-uspihiv-na-fronti-isw.htmlРакурс
Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що загальний весняний наступ росії, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські сили можуть активізувати зусилля, щоб досягти хоча б незначних успіхів, перш ніж втратити ініціативу в Україні.
ISW вважають, як і раніше, можливим, що наступ росії може спонукати Україну піти з Бахмута та/або Авдіївки, хоча нині ні те, ні інше не є ймовірним.
За даними аналітиків, російські війська, ймовірно, досягли додаткових успіхів на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході Бахмуту між Богданівкою та Хромово. Якщо прийняти дані українського Генштабу, то російські війська, ймовірно, просунулися на захід від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки) і захопили Степове (на захід від Красногорівки).
ISW раніше повідомляв, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до великих втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відвернути увагу українських сил від інших ділянок фронту.
ISW також писав, що російський наступ на сході України може незабаром досягти піку та ослабнути. Тяжкі втрати армії РФ під Вугледаром серйозно послабили її можливості для подальших атак у Донецькій області. У зв’язку з цим наступ російських військових у цьому районі незабаром може припинитися, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.
У звіті за 19 березня вони відзначали, що наступальні операції в перші місяці 2023 року не принесли російській армії нічого, крім деяких тактичних успіхів. Ситуацію не врятувала навіть осіння мобілізація, під час якої на фронт московити відправили 300 тис. осіб.
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