«Укроборонпром» становится «Украинской оборонной промышленностью» — решение Кабминаhttps://racurs.ua/n181181-ukroboronprom-stanovitsya-ukrainskoy-oboronnoy-promyshlennostu-reshenie-kabmina.htmlРакурс
Кабмін розпочинає перетворення державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».
Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду сьогодні, 21 березня. Про це у своєму Telegeram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Україна прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі, — наголосив Шмигаль.
Тому запроваджуємо ефективну модель управління для нового підприємства. Створюємо умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами, — додав прем'єр.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі зазначив, що 100% акцій «Української оборонної промисловості» належать державі.
Затверджено Статут АТ «Українська оборонна промисловість» та Положення про наглядову раду АТ «Українська оборонна промисловість». Установлено, що статутний капітал товариства становить 237 млн 071 тис. гривень і формується за рахунок майна Державного концерну «Укроборонпром» згідно з додатком 1 до акта приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства, — додав він.