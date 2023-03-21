Кабмін перетворив «Укроборонпром» на «Українську оборонну промисловість», фото: «Економічна правда»

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Кабмін розпочинає перетворення державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду сьогодні, 21 березня. Про це у своєму Telegeram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Україна прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі, — наголосив Шмигаль.

Тому запроваджуємо ефективну модель управління для нового підприємства. Створюємо умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами, — додав прем'єр.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі зазначив, що 100% акцій «Української оборонної промисловості» належать державі.