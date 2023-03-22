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Утилизация террористов рф в Донецкой области — боевые дроны разбили шесть групп российской пехоты

Утилизация террористов рф в Донецкой области — боевые дроны разбили шесть групп российской пехоты (ВИДЕО)

22 мар 2023, 12:16
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Бойові дрони 36 бригади та 503 окремого батальйону морпіхів атакували за ніч шість груп ворожої піхоти.





Яскраве відео нічних ударів морські піхотинці виклали у Фейсбук.

На записі видно, що крім точних атак по скупченню ворога морпіхи ще й коригували удари артилеристів.

На іншому відео бійці 36 бригади показали «запуск на орбіту хорошого окупанта».

Источник: Ракурс


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