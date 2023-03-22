Утилизация террористов рф в Донецкой области — боевые дроны разбили шесть групп российской пехоты

https://racurs.ua/n181198-utilizaciya-terroristov-rf-v-doneckoy-oblasti-boevye-drony-razbili-shest-grupp-rossiyskoy-pehoty.html

Ракурс

Бойові дрони 36 бригади та 503 окремого батальйону морпіхів атакували за ніч шість груп ворожої піхоти.

Яскраве відео нічних ударів морські піхотинці виклали у Фейсбук.

На записі видно, що крім точних атак по скупченню ворога морпіхи ще й коригували удари артилеристів.

На іншому відео бійці 36 бригади показали «запуск на орбіту хорошого окупанта».