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Утилізація російських терористів на Донеччині - бойові дрони розбили шість груп російської піхоти
Утилізація терористів рф на Донеччині — бойові дрони розбили шість груп російської піхоти (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181198-utylizaciya-rosiyskyh-terorystiv-na-donechchyni-boyovi-drony-rozbyly-shist-grup-rosiyskoyi.htmlРакурс
Бойові дрони 36 бригади та 503 окремого батальйону морпіхів атакували за ніч шість груп ворожої піхоти.
Яскраве відео нічних ударів морські піхотинці виклали у Фейсбук.
На записі видно, що крім точних атак по скупченню ворога морпіхи ще й коригували удари артилеристів.
На іншому відео бійці 36 бригади показали «запуск на орбіту хорошого окупанта».
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