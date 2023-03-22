В Хмельницкой области разоблачили вражескую ботоферму, фото: СБУ

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На Хмельниччині СБУ викрила прокремлівську ботоферму, понад 2 тис. ботів якої «розганяли» дезінформацію про ситуацію на фронті, закликали українців ухилятися від мобілізації та займалися дискредитацією військово-політичного керівництва й підрозділів Сил оборони

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За оперативною інформацією, основними «замовниками послуг» ботоферми були представники спецслужб країни-агресора, — наголошують в СБУ. — Вони купували фальшиві акаунти і використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.

Зазначається, що проведенням інформаційних диверсій агресор намагався розхитувати внутрішньополітичну обстановку у західних регіонах України.

Протиправну діяльність організував мешканець Кам’янця-Подільського, колишній міліціонер, — вказано в повідомленні. — Апаратно-програмний комплекс для «вирощування» ботів він розмістив у власній квартирі в одному зі спальних районів міста.

За інформацією спецслужби, таке спеціалізоване обладнання дозволяло зловмиснику щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за «оренду» фейкових акаунтів він отримував через російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку;

спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Вилучену техніку направлено на експертизу. Зловмиснику планують повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Триває слідство для встановлення всіх обставин і притягнення винних до відповідальності.