Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Большое» российское наступление почти не принесло врагу значительных результатов - разведка

«Большое» российское наступление почти не принесло врагу значительных результатов — разведка

23 мар 2023, 10:58
999

«Великий» російський наступ майже не приніс ворогу значних результатів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.





За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, росіяни переоцінили власні можливості та зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

Скібіцький в розмові з РБК-Україна підкреслює, що наразі російська армія має єдину мету — вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій.

За словами представника ГУР, загальна бравада окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації та загальній переоцінці власних можливостей. В реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров