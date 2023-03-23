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Ракурс
«Великий» російський наступ майже не приніс ворогу значних результатів

«Великий» російський наступ майже не приніс ворогу значних результатів — розвідка

23 бер 2023, 10:58
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«Великий» російський наступ майже не приніс ворогу значних результатів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.





За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, росіяни переоцінили власні можливості та зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

Скібіцький в розмові з РБК-Україна підкреслює, що наразі російська армія має єдину мету — вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій.

За словами представника ГУР, загальна бравада окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації та загальній переоцінці власних можливостей. В реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

Джерело: Ракурс


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