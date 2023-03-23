Сирський заявив, що "зовсім скоро" ЗСУ скористаються втратами рф у Бахмуті

https://racurs.ua/ua/n181228-syrskyy-zayavyv-scho-zovsim-skoro-zsu-skorystautsya-vtratamy-rf-u-bahmuti.html

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Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський натякнув на те, що ЗСУ мають намір перейти у контрнаступ під Бахмутом.

Основними силами росії на цьому напрямі є представники ПВК «Вагнера». Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили і видихаються. Зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом, — заявив Сирський у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що раніше у «Вагнері» заявляли про нібито концентрацію сил ЗСУ для контрудару на Бахмутському напрямку.

Інші джерела (зокрема західні) цієї інформації поки що не підтверджували. Відомо лише, що українські сили проводять локальні контратаки, щоби відтіснити супротивника від життєво важливих трас.

Під безперервним вогнем артилерії, авіації противника наші воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. Зокрема підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад котрі зараз боронять нашу Батьківщину на сході країни, — написав Сирський у ТГ-каналі.

росія сповільнює темпи наступу на Бахмут, натомість активізувалася біля Авдіївки, кажуть аналітики ISW. Також там сумніваються у «відчутних результатах» ймовірних наступів військ РФ на нових напрямках, про які раніше говорили українські посадовці та Білий дім.

Російські окупанти намагаються перерізати дороги на Бахмут, ведуть штурми в районі Кремінної, Мар’їнки та Авдіївки. За добу на Донбасі українські воїни відбили 83 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ.