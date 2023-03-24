У рашистов возросла смертность из-за неквалифицированного медперсонала — Генштабhttps://racurs.ua/n181267-u-rashistov-vozrosla-smertnost-iz-za-nekvalificirovannogo-medpersonala-genshtab.htmlРакурс
Серед поранених російських загарбників у період з 17 по 21 березня відзначається збільшення смертності.
Причиною цього є збільшення кількості випадків отримання важких поранень та неякісне медзабезпечення — зокрема недостатньо професійний медперсонал. Про це сьогодні, 24 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що через значні втрати, яких щодня зазнають окупанти, ворогом було прийняте рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, котрі функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області.
Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталю збільшено удвічі, з 200 до 400, — зазначають у Генштабі. — В той же час, всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію російської федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.