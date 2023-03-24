1020 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки, фото: Генштаб ВСУ

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 169 тис. 170 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 20 осіб.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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