Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
1020 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки, фото: Генштаб ВСУ

Более тысячи рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

24 мар 2023, 08:41
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 169 тис. 170 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 20 осіб.





Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 574 танки;
  • 6 тис. 921 бойову броньовану машину;
  • 2 тис. 616 одиниць артилерійських систем;
  • 511 одиниць РСЗВ;
  • 276 одиниць засобів ППО;
  • 305 літаків;
  • 290 гелікоптерів;
  • 2 тис. 208 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 911 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 464 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 277 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров