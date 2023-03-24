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1020 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки, фото: Генштаб ВСУ
Более тысячи рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n181266-bolee-tysyachi-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 169 тис. 170 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 20 осіб.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 574 танки;
- 6 тис. 921 бойову броньовану машину;
- 2 тис. 616 одиниць артилерійських систем;
- 511 одиниць РСЗВ;
- 276 одиниць засобів ППО;
- 305 літаків;
- 290 гелікоптерів;
- 2 тис. 208 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 464 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 277 одиниць спеціальної техніки.
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