Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
1020 рашистів ліквідували захисники України за добу, фото: Генштаб ЗСУ
Понад тисячу рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n181266-ponad-tysyachu-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 169 тис. 170 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 20 осіб.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 574 танки;
- 6 тис. 921 бойову броньовану машину;
- 2 тис. 616 одиниць артилерійських систем;
- 511 одиниць РСЗВ;
- 276 одиниць засобів ППО;
- 305 літаків;
- 290 гелікоптерів;
- 2 тис. 208 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 464 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 277 одиниць спеціальної техніки.
.