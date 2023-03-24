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1020 рашистів ліквідували захисники України за добу, фото: Генштаб ЗСУ

Понад тисячу рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

24 бер 2023, 08:41
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 169 тис. 170 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 20 осіб.





Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 574 танки;
  • 6 тис. 921 бойову броньовану машину;
  • 2 тис. 616 одиниць артилерійських систем;
  • 511 одиниць РСЗВ;
  • 276 одиниць засобів ППО;
  • 305 літаків;
  • 290 гелікоптерів;
  • 2 тис. 208 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 911 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 464 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 277 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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