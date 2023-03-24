Рашисти зазнають значних втрат в ході вторгнення в Україну, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n181267-u-rashystiv-zrosla-smertnist-cherez-nekvalifikovanyy-medpersonal-genshtab.html

Ракурс

Серед поранених російських загарбників у період з 17 по 21 березня відзначається збільшення смертності.

Причиною цього є збільшення кількості випадків отримання важких поранень та неякісне медзабезпечення — зокрема недостатньо професійний медперсонал. Про це сьогодні, 24 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що через значні втрати, яких щодня зазнають окупанти, ворогом було прийняте рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, котрі функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області.