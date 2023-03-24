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Ракурс
Рашисти зазнають значних втрат в ході вторгнення в Україну, фото: «5 канал»

У рашистів зросла смертність через некваліфікований медперсонал — Генштаб

24 бер 2023, 09:05
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Серед поранених російських загарбників у період з 17 по 21 березня відзначається збільшення смертності.





Причиною цього є збільшення кількості випадків отримання важких поранень та неякісне медзабезпечення — зокрема недостатньо професійний медперсонал. Про це сьогодні, 24 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що через значні втрати, яких щодня зазнають окупанти, ворогом було прийняте рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, котрі функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області.

Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталю збільшено удвічі, з 200 до 400, — зазначають у Генштабі. — В той же час, всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію російської федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

Джерело: Ракурс


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