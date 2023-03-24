Россияне могли использовать на Сумщине свой аналог умной бомбы JDAM-ER - Defense Express

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Став відомий тип плануючої бомби, яку рашисти використали для ударів по Сумській області в ніч проти 24 березня.

Видання Defense Express з власних джерел отримало фото уламків, на яких можливо упізнати так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня цього року.

Його перше відоме бойове застосування відбулось по окупованому Донецьку, коли ця авіабомба впала у північно-західному районі міста 12 березня. За інформацією від Командування Повітряних сил ЗСУ, рашисти здійснили скидання 11 плануючих бомб, як мінімум частина з яких є саме аналогами JDAM-ER, про що свідчать фото.

Defense Express пише, що аналогічні уламки були якраз зафіксовані у самому Донецьку, де було точно відомо використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією (наявність інерціальної системи, як у повноцінному JDAM-ER, під питанням). Зокрема про це говорить форма крил, а також кріплення.

З огляду на фото, модуль в якому можуть розміщуватись елементи керування польотом боєприпасу вцілів. Це дозволить точно визначити систему навігації і якщо вона складається лише з супутникової — реалізувати боротьбу з цими аналогами JDAM-ER шляхом створення завад для GPS, ГЛОНАСС та інших подібних систем. У будь-якому випадку, найефективнішим засобом боротьби з цією загрозою є саме знищення носіїв цих бомб.

На початку березня командувач ВПС США в Європі генерал Джеймс Хекер підтвердив, що Повітряні сили ЗСУ вже використовують керовані бомби JDAM-ER із дальністю до 72 км.

Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси до України, які мають збільшену дальність дії та б’ють трохи далі, ніж некерована бомба вільного падіння, і мають точне наведення, — наводить слова генерала The War Zone.

Хекер підтвердив, що він говорив саме про JDAM-ER. За його словами, можливість використовувати ці авіабомби українці отримали «ймовірно, в останні три тижні». Він наголосив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена. Їх вистачить на кілька ударів.

У грудні з’явилася інформація, що США планують передати Україні передове електронне обладнання Joint Direct Attack Munition (JDAM), яке здатне перетворювати некеровані авіаційні боєприпаси на «розумні бомби».

Комплекти включають пристрої глобального позиціонування для підвищення точності і можуть бути прикріплені до різних видів зброї та літаків, утворюючи спільні боєприпаси прямої атаки (Joint Direct Attack Munition). Військові США використовували цю технологію для бомб вагою до 907 кг, зазвичай застосовуючи її до бомбардувальників і винищувачів.