Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили зенітно-ракетний комплекс «ТОР-М2» за допомогою дрона-камікадзе.

На рахунку наших воїнів це вже четвертий «ТОР» тільки за березень! А, між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км, — йдеться у повідомленні.