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СБУ вразили “жирну” ціль - ЗРК «ТОР»
СБУ вразили «жирну» ціль — ЗРК «ТОР» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181406-sbu-vrazyly-jyrnu-cil-zrk-tor-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили зенітно-ракетний комплекс «ТОР-М2» за допомогою дрона-камікадзе.
На рахунку наших воїнів це вже четвертий «ТОР» тільки за березень! А, між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км, — йдеться у повідомленні.
Ще одною мішенню став російський «Град», який після влучання дрона також перетворився на металобрухт.
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