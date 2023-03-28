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Ракурс
СБУ вразили “жирну” ціль - ЗРК «ТОР»

СБУ вразили «жирну» ціль — ЗРК «ТОР» (ВІДЕО)

28 бер 2023, 12:40
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Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили зенітно-ракетний комплекс «ТОР-М2» за допомогою дрона-камікадзе.





На рахунку наших воїнів це вже четвертий «ТОР» тільки за березень! А, між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км, — йдеться у повідомленні.

Ще одною мішенню став російський «Град», який після влучання дрона також перетворився на металобрухт.

Джерело: Ракурс


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