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Ракурс
В Мариуполе взорвали автомобиль ответственного за фильтрацию

В Мариуполе взорвали автомобиль ответственного за фильтрацию (ВИДЕО)

28 мар 2023, 13:58
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В тимчасово окупованому Маріуполі невідомі підірвали автомобіль воєнного злочинця, відповідального за фільтрацію. Про це заявила міська рада Маріуполя.





Начальник поліції окупантів в Маріуполі за інформацією від групи Маріупольського Спротиву перебуває в лікарні інтенсивної терапії (лікарня № 2) у важкому стані, — йдеться у повідомленні.

Як стверджується, замах організував місцевий рух спротиву.

Маріупольських лікарів до нього не допускають, додають у міськраді.

Источник: Ракурс


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