В Мариуполе взорвали автомобиль ответственного за фильтрацию

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В тимчасово окупованому Маріуполі невідомі підірвали автомобіль воєнного злочинця, відповідального за фільтрацію. Про це заявила міська рада Маріуполя.

Начальник поліції окупантів в Маріуполі за інформацією від групи Маріупольського Спротиву перебуває в лікарні інтенсивної терапії (лікарня № 2) у важкому стані, — йдеться у повідомленні.

Як стверджується, замах організував місцевий рух спротиву.

Маріупольських лікарів до нього не допускають, додають у міськраді.