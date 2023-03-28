Ракурсhttps://racurs.ua/
У Маріуполі підірвали авто відповідального за фільтрацію
У Маріуполі підірвали авто відповідального за фільтрацію (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181410-u-mariupoli-pidirvaly-avto-vidpovidalnogo-za-filtraciu-video.htmlРакурс
В тимчасово окупованому Маріуполі невідомі підірвали автомобіль воєнного злочинця, відповідального за фільтрацію. Про це заявила міська рада Маріуполя.
Начальник поліції окупантів в Маріуполі за інформацією від групи Маріупольського Спротиву перебуває в лікарні інтенсивної терапії (лікарня № 2) у важкому стані, — йдеться у повідомленні.
Як стверджується, замах організував місцевий рух спротиву.
Маріупольських лікарів до нього не допускають, додають у міськраді.
.