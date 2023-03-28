Танки Leopard 2 от Португалии уже прибыли в Украину. Фото: Милитарный

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Ракурс

Три бойові танки Leopard 2A6, які Португалія пообіцяла Україні, передані українським Силам оборони.

Бронемашини вже перетнули кордон та перебувають на території України. Крім того, Португалія продовжить підтримувати «український опір незаконному вторгненню росії». Про це міністерство національної оборони Португалії 28 березня повідомило у Twitter.

Три танки Leopard 2A6, безоплатно надані Португалією, вже перебувають в Україні, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що до України прибули 18 німецьких танків Leopard 2 та близько 40 бойових машин піхоти Marder, які обіцяла передати Німеччина. Останні бойові машини з цієї партії залишили ФРН наприкінці минулого тижня, їх передали представникам України на кордоні.

А сьогодні, 28 березня, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що й англійські важкі танки Challenger 2 також перебувають в Україні.