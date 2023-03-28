Войска рф в Украине пользуются амуницией с китайскими компонентами. Фото:

https://racurs.ua/n181418-okkupanty-v-ukraine-polzuutsya-amuniciey-s-komponentami-iz-kitaya-politico.html

Ракурс

Військовослужбовці збройних сил росії користуються китайською амуніцією.

Російський виробник бронежилетів імпортує китайські компоненти для своїх бронежилетів, частина з яких використовується на полі бою в Україні. Минулого року кілька компаній із КНР, одна з яких пов’язана з китайським урядом, відправляли деталі для виробництва бронежилетів «КлАСС». Ці компоненти згодом отримав російський виробник, який має зв’язки з силовиками рф. Про це повідомляє Politico.

Журналісти наголошують, що є першим підтвердженням того, що російські загарбники використовують засоби захисту з китайськими компонентами. У 2022 році компанія «КлАСС» кілька разів імпортувала китайські арамідні волокна — такі ж, як в кевларовому жилеті. Такий бронежилет військові ЗСУ знайшли після контрнаступу в Харківській області.

Наголошується, що це свідчить про те, що москва продовжує покладатися на допомогу КНР у підтримці своєї військової агресії проти України, попри тиск країн Заходу.

Також це викликає питання, як Сполучені Штати Америки будуть вирішувати з Китаєм проблему предметів подвійного призначення.

Представник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон заявила, що у Вашингтоні не надто переймаються появою цих предметів подвійного призначення на полі бою, оскільки рф вже давно імпортує такі технології з КНР.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на митні і торговельні дані писало, що китайські компанії у червні-грудні 2022 року продавали російським підприємствам штурмові гвинтівки, бронежилети та деталі безпілотників.

Джерело: Politico