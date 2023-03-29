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Ракурс
Дроны 110 ОМБр взорвали гору ТМ-62

Дроны 110 ОМБр взорвали гору мин ТМ-62 (ВИДЕО)

29 мар 2023, 20:36
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Дрони батареї управління та артилерійської розвідки (БУАР) 110 ОМБр підірвали гору ТМ-62.





На відео, яке опублікувало Командування Сухопутних сил ЗСУ, видно влучання скинутої з дрона вибухівки у зосередження мін, які окупанти залишили обабіч дороги.

Дуже швидко міни почали детонувати.

ТМ-62 — клас радянських протитанкових мін, розроблений як наступник ТМ-57. Міна ТМ-62М є головною базовою моделлю сімейства ТМ-62, які розрізняються між собою матеріалом і формою корпусу, та вибухово-ваговими характеристиками.

Источник: Ракурс


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