Дроны 110 ОМБр взорвали гору ТМ-62

https://racurs.ua/n181463-drony-110-ombr-vzorvali-goru-min-tm-62-video.html

Ракурс

Дрони батареї управління та артилерійської розвідки (БУАР) 110 ОМБр підірвали гору ТМ-62.

На відео, яке опублікувало Командування Сухопутних сил ЗСУ, видно влучання скинутої з дрона вибухівки у зосередження мін, які окупанти залишили обабіч дороги.

Дуже швидко міни почали детонувати.

ТМ-62 — клас радянських протитанкових мін, розроблений як наступник ТМ-57. Міна ТМ-62М є головною базовою моделлю сімейства ТМ-62, які розрізняються між собою матеріалом і формою корпусу, та вибухово-ваговими характеристиками.