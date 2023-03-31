рф ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Фото: 5 канал

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Ракурс

Атака російських дронів відбулася на Україну у ніч з 30 березня на 31 березня.

Ворог атакував Україну ударними безпілотниками «Shahed-136/131», також у небі було зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль. Ворожі БПЛА летіли з північного напрямку — з брянської області рф, через Сумську та Чернігівську області.

Загалом росіян випустити 10 БПЛА, а дев’ять з них вдалося знищити. Один збив підрозділ ППО Сухопутних військ, а вісім «камікадзе» приземлили сили та засоби воїнів Повітряних сил — зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування «Схід».

У Генштабі Збройних сил України зазначили, що протягом 30 березня противник завдав 11 ракетних та чотири авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, вночі російські загарбники здійснили дев’ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова.

У прес-службі Харківської обласної прокуратури повідомили, що шість ракет були випущені з боку російського бєлгорода. Попередньо встановлено, що внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня один із дронів-камікадзе типу «Шахед» збили прикордонники в Чернігівській області. Баражуючий боєприпас вразили неподалік кордону, а уламки знайшли у лісовому масиві.