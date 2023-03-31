В Раде хотят ослабить ограничения на продажу лекарств без рецептов

В Верховной Раде могут рассмотреть законопроект об ослаблении ограничений на продажу лекарств

https://racurs.ua/n181537-v-rade-hotyat-oslabit-ogranicheniya-na-prodaju-lekarstva-bez-receptov.html

Ракурс

У Верховній Раді готують до розгляду законопроект, який відтермінує запровадження продажу виключно за рецептами ліків, для котрих це не було обов’язковим до 1 квітня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Ігор Фріс.

Так народні обранці реагують на резонанс, який викликало у суспільстві запроваджуваний МОЗ з 1 квітня цього року продаж рецептурних ліків в аптеках за електронним рецептом