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Ракурс
В Верховной Раде могут рассмотреть законопроект об ослаблении ограничений на продажу лекарств

В Раде хотят ослабить ограничения на продажу лекарств без рецептов

31 мар 2023, 20:02
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У Верховній Раді готують до розгляду законопроект, який відтермінує запровадження продажу виключно за рецептами ліків, для котрих це не було обов’язковим до 1 квітня.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Ігор Фріс.

Так народні обранці реагують на резонанс, який викликало у суспільстві запроваджуваний МОЗ з 1 квітня цього року продаж рецептурних ліків в аптеках за електронним рецептом

Щойно підписав законопроект авторства Максима Бужанського щодо скасування рецептів для того, що було не обов’язковим до 01.04 На час дії воєнного стану і 3 місяці по його припиненню або скасуванню, — зазначив Фріс. — Не накуповуйте тих ліків. Прошу. Приймемо на першій сесії.

Источник: Ракурс


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