У Раді хочуть послабити обмеження на продаж ліків без рецептів

У Верховній Раді можуть розглянути законопроект щодо послаблення обмежень на продаж ліків

https://racurs.ua/ua/n181537-u-radi-hochut-poslabyty-obmejennya-na-prodaj-likiv-bez-receptiv.html

Ракурс

У Верховній Раді готують до розгляду законопроект, який відтермінує запровадження продажу виключно за рецептами ліків, для котрих це не було обов’язковим до 1 квітня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Ігор Фріс.

Так народні обранці реагують на резонанс, який викликало у суспільстві запроваджуваний МОЗ з 1 квітня цього року продаж рецептурних ліків в аптеках за електронним рецептом