У Раді хочуть послабити обмеження на продаж ліків без рецептів

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У Верховній Раді можуть розглянути законопроект щодо послаблення обмежень на продаж ліків
У Раді хочуть послабити обмеження на продаж ліків без рецептівhttps://racurs.ua/ua/n181537-u-radi-hochut-poslabyty-obmejennya-na-prodaj-likiv-bez-receptiv.htmlРакурс
У Верховній Раді готують до розгляду законопроект, який відтермінує запровадження продажу виключно за рецептами ліків, для котрих це не було обов’язковим до 1 квітня.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Ігор Фріс.
Так народні обранці реагують на резонанс, який викликало у суспільстві запроваджуваний МОЗ з 1 квітня цього року продаж рецептурних ліків в аптеках за електронним рецептом
Щойно підписав законопроект авторства Максима Бужанського щодо скасування рецептів для того, що було не обов’язковим до 01.04 На час дії воєнного стану і 3 місяці по його припиненню або скасуванню, — зазначив Фріс. — Не накуповуйте тих ліків. Прошу. Приймемо на першій сесії.
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