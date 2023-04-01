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Победа Украины в 2023 году – очень сложная задача, считает генерал Милли
Победа Украины в 2023 году — очень сложная задача, считает генерал Миллиhttps://racurs.ua/n181551-pobeda-ukrainy-v-2023-godu-ochen-slojnaya-zadacha-schitaet-general-milli.htmlРакурс
Перемога України у війні проти росії в цьому році є малоймовірною, вважає голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю Defense One.
Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року. Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України — вигнати всіх росіян з окупованих росією територій України. І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання, — зазначив Міллі.
У цій же розмові Міллі також розповів, що Україні замість ракет ATACMS, які можуть працювати на 300 км і які Україна вже давно просить, можуть надати інші системи, здатні вражати цілі на подібних дистанціях, наприклад безпілотники.
У росії панують інші настрої, припускає розвідка Великої Британії. У новому зведенні британців йдеться про те, що зимовий наступ російської армії, який тривав 80 днів, закінчився невдачею, а начальник Генштабу зс рф Валерій Герасимов втратив десятки тисяч мобілізованих.
За даними британської розвідки, командування Герасимова характеризувалося спробою розпочати загальний зимовий наступ із метою розширення російського контролю над усім регіоном Донбасу.
Через вісімдесят днів стає все більш очевидним провал цього плану, — йдеться в повідомленні.
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