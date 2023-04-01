Перемога України у 2023 році - дуже складне завдання, вважає генерал Міллі

https://racurs.ua/ua/n181551-peremoga-ukrayiny-u-2023-roci-duje-skladne-zavdannya-vvajaie-general-milli.html

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Перемога України у війні проти росії в цьому році є малоймовірною, вважає голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю Defense One.

Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року. Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України — вигнати всіх росіян з окупованих росією територій України. І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання, — зазначив Міллі.

У цій же розмові Міллі також розповів, що Україні замість ракет ATACMS, які можуть працювати на 300 км і які Україна вже давно просить, можуть надати інші системи, здатні вражати цілі на подібних дистанціях, наприклад безпілотники.