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Артиллеристы ВСУ показали удар британской пушки L119 по российским целям
Артиллеристы ВСУ показали удар британской пушки L119 по российским целям (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181559-artilleristy-vsu-pokazali-udar-britanskoy-pushki-l119-po-rossiyskim-celyam-video.htmlРакурс
Українські артилеристи виконали бойове завдання за допомогою британської гармати L119.
Бійці ЗСУ знищили ворожий СПГ-9 «Спис» разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 «Васильок». Відповідне відео опублікували 1 квітня на сторінці головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.
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