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Ракурс
Артиллеристы ВСУ показали удар британской пушки L119 по российским целям

Артиллеристы ВСУ показали удар британской пушки L119 по российским целям (ВИДЕО)

1 апр 2023, 13:43
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Українські артилеристи виконали бойове завдання за допомогою британської гармати L119.





Бійці ЗСУ знищили ворожий СПГ-9 «Спис» разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 «Васильок». Відповідне відео опублікували 1 квітня на сторінці головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

Источник: Ракурс


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