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Ракурс
Артилеристи ЗСУ показали удар британської гармати L119 по російських цілях

Артилеристи ЗСУ показали удар британської гармати L119 по російських цілях (ВІДЕО)

1 кві 2023, 13:43
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Українські артилеристи виконали бойове завдання за допомогою британської гармати L119.





Бійці ЗСУ знищили ворожий СПГ-9 «Спис» разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 «Васильок». Відповідне відео опублікували 1 квітня на сторінці головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

Джерело: Ракурс


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