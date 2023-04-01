Артилеристи ЗСУ показали удар британської гармати L119 по російських цілях

https://racurs.ua/ua/n181559-artylerysty-zsu-pokazaly-udar-brytanskoyi-garmaty-l119-po-rosiyskyh-cilyah-video.html

Ракурс

Українські артилеристи виконали бойове завдання за допомогою британської гармати L119.

Бійці ЗСУ знищили ворожий СПГ-9 «Спис» разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 «Васильок». Відповідне відео опублікували 1 квітня на сторінці головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.