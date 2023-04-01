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Ракурс
Подрыв российского БК. Генштаб ВСУ

«Боги войны» ВСУ меткими ударами уничтожили вражеский БК (ВИДЕО)

1 апр 2023, 17:47
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Українські військовослужбовці знищили ще один бойовий комплект російських загарбників.





Ліквідувати черговий БК росіян вдалось спільній роботі 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича та 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ. Про це 1 квітня Сухопутні війська Збройних сил України повідомили у Facebook.

В окупантів знову палає! Бригади «зметикували на трьох» — і знищили БК, — йдеться у повідомленні.

Військовим вдалося не лише ліквідувати ворожий об'єкт, але й зняти це на відео. На кадрах можна побачити, як феєрично палають та вибухають боєприпаси окупантів.

Нагадаємо, українські військові за допомогою британської гармати L119 знищили ворожий СПГ-9 «Спис» разом із боєкомплектом. Також бійці ЗСУ пошкодили ворожий міномет 2В9 «Васильок». Відео професійної роботи захисників опублікував головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

Источник: Ракурс


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