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Сбитый российский дрон, фото: ГПСУ

Пограничник со стрелкового оружия сбил российского дрона на Донетчине (ФОТО)

31 мар 2023, 18:26
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На Донеччині український прикордонник влучними пострілами зі стрілецької зброї збив російського дрона, який літав над опорним пунктом.





Тепер дрон, який зазнав незначних ушкоджень, допомагатиме захищати Україну. Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Пташка» призначалася для скидання боєприпасів та літала над опорним пунктом прикордонників. Окрім «поранення» в лопать зі стрілецької зброї, пошкоджень не зазнала, тож зовсім скоро успішно служитиме на боці добра, — наголошується в повідомленні.

Збитий російський дрон, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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