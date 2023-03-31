Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сбитый российский дрон, фото: ГПСУ
Пограничник со стрелкового оружия сбил российского дрона на Донетчине (ФОТО)https://racurs.ua/n181534-pogranichnik-po-strelkovomu-orujiu-sbil-rossiyskogo-drona-na-donetchine-foto.htmlРакурс
На Донеччині український прикордонник влучними пострілами зі стрілецької зброї збив російського дрона, який літав над опорним пунктом.
Тепер дрон, який зазнав незначних ушкоджень, допомагатиме захищати Україну. Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
«Пташка» призначалася для скидання боєприпасів та літала над опорним пунктом прикордонників. Окрім «поранення» в лопать зі стрілецької зброї, пошкоджень не зазнала, тож зовсім скоро успішно служитиме на боці добра, — наголошується в повідомленні.
.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...