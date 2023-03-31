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Збитий російський дрон, фото: ДПСУ
Прикордонник зі стрілецької зброї збив російського дрона на Донеччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n181534-prykordonnyk-zi-strileckoyi-zbroyi-zbyv-rosiyskogo-drona-na-donechchyni-foto.htmlРакурс
На Донеччині український прикордонник влучними пострілами зі стрілецької зброї збив російського дрона, який літав над опорним пунктом.
Тепер дрон, який зазнав незначних ушкоджень, допомагатиме захищати Україну. Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
«Пташка» призначалася для скидання боєприпасів та літала над опорним пунктом прикордонників. Окрім «поранення» в лопать зі стрілецької зброї, пошкоджень не зазнала, тож зовсім скоро успішно служитиме на боці добра, — наголошується в повідомленні.
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