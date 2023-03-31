Збитий російський дрон, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n181534-prykordonnyk-zi-strileckoyi-zbroyi-zbyv-rosiyskogo-drona-na-donechchyni-foto.html

Ракурс

На Донеччині український прикордонник влучними пострілами зі стрілецької зброї збив російського дрона, який літав над опорним пунктом.

Тепер дрон, який зазнав незначних ушкоджень, допомагатиме захищати Україну. Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.