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Російські загарбники сьогодні, 2 квітня, обстріляли Курахівську ТЕС.
В результаті було порушене постачання по трьох мережах 110 кВ, які забезпечують живлення Покровського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Також виникла перерва протягом 10 хвилин в електропостачанні Краматорського енерговузла — наразі постачання вже відновлено.
Наразі здійснюються перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання. Станом на 16.00 вже відбувається підключення абонентів, — зазначив Кириленко.
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