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Ракурс
Кураховскую ТЭС обстреляли рашисты, фото: YouTube

Рашисты обстреляли Кураховскую ТЭС — произошел сбой в электроснабжении

2 апр 2023, 17:32
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Російські загарбники сьогодні, 2 квітня, обстріляли Курахівську ТЕС.





В результаті було порушене постачання по трьох мережах 110 кВ, які забезпечують живлення Покровського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також виникла перерва протягом 10 хвилин в електропостачанні Краматорського енерговузла — наразі постачання вже відновлено.

Наразі здійснюються перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання. Станом на 16.00 вже відбувається підключення абонентів, — зазначив Кириленко.

Источник: Ракурс


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