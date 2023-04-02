Курахівську ТЕС обстріляли рашисти, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n181595-rashysty-obstrilyaly-kurahivsku-tes-stavsya-zbiy-v-elektropostachanni.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 2 квітня, обстріляли Курахівську ТЕС.

В результаті було порушене постачання по трьох мережах 110 кВ, які забезпечують живлення Покровського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також виникла перерва протягом 10 хвилин в електропостачанні Краматорського енерговузла — наразі постачання вже відновлено.