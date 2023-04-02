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Ракурс
Курахівську ТЕС обстріляли рашисти, фото: YouTube

Рашисти обстріляли Курахівську ТЕС — стався збій в електропостачанні

2 кві 2023, 17:32
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Російські загарбники сьогодні, 2 квітня, обстріляли Курахівську ТЕС.





В результаті було порушене постачання по трьох мережах 110 кВ, які забезпечують живлення Покровського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також виникла перерва протягом 10 хвилин в електропостачанні Краматорського енерговузла — наразі постачання вже відновлено.

Наразі здійснюються перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання. Станом на 16.00 вже відбувається підключення абонентів, — зазначив Кириленко.

Джерело: Ракурс


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