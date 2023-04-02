Момент избиения военного в храме УПЦ в Хмельницком, скриншот видео

https://racurs.ua/n181597-izbienie-voennogo-v-hmelnickom-gorsovet-prekratit-polzovanie-vsemi-zemelnymi-uchastkami-upc-mp.html

Ракурс

Мер Хмельницького Олександр Симчишин відреагував на резонансну новину про нещодавній інцидент з побиттям українського військового Артура Ананьєва в храмі УПЦ МП.

Симчишин вважає, що цей інцидент має стати аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону УПЦ. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 2 квітня, у його Telegram-каналі.

Московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці, і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроєкт про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло, — вважає Симчишин.

Він наголосив, що міськрада на позачерговій сесії припинить користування усіма земельними ділянками УПЦ МП на території громади.

Ініціюємо також рішення обласної та районної рад, — зазначив Симчишин.