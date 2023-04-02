Побиття військового у Хмельницькому — міськрада припинить користування усіма земельними ділянками УПЦ МПhttps://racurs.ua/ua/n181597-pobyttya-viyskovogo-u-hmelnyckomu-miskrada-prypynyt-korystuvannya-usima-zemelnymy-dilyankamy.htmlРакурс
Мер Хмельницького Олександр Симчишин відреагував на резонансну новину про нещодавній інцидент з побиттям українського військового Артура Ананьєва в храмі УПЦ МП.
Симчишин вважає, що цей інцидент має стати аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону УПЦ. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 2 квітня, у його Telegram-каналі.
Московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці, і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроєкт про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло, — вважає Симчишин.
Він наголосив, що міськрада на позачерговій сесії припинить користування усіма земельними ділянками УПЦ МП на території громади.
Ініціюємо також рішення обласної та районної рад, — зазначив Симчишин.
Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені, — додав мер Хмельницького. — Після таких подій ті священики, які мають хоч частинку українського зобов’язані негайно вийти з фсбешної структури.