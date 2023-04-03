Пленные московиты рассказывают об "артиллерийском голоде" армии рф

https://racurs.ua/n181635-plennye-moskovity-rasskazyvaut-ob-artilleriyskom-golode-armii-rf.html

Ракурс

Полонені росіяни розповідають про «артилерійський голод» армії рф.

Олексій Дмитрашківський, речник Сил оборони Таврійського напрямку, розповів в ефірі «Радіо Свобода» про вісьмох полонених, які повідомили про «артилерійський голод».

Ворог на артилерійській дієті. Також відомо, що через брак боєприпасів росія знімає зі зберігання старі гармати, — додав речник.

«Ракурс» раніше повідомляв, що ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут та продовжує його інтенсивно штурмувати, кидаючи у бій свої найпрофесійніші підрозділи.

Сьогодні агентство Tendar опублікувало актуальну карту боїв в Бахмуті. OSINT-фахівці зазначають, що росіяни, ймовірно, відмовились від намагань оточити місто після низку поразок та намагаються прорватися вглиб міста.