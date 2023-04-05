Свято-Георгиевский собор во Львове. Фото: Андрей Садовый

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Парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП у Львові вирішили перейти до Православної церкви України.

У середу, 5 квітня, у храмі розпочалося відповідне голосування. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ храму, який розташований на вулиці Тараса Бобанича. Про це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Telegram.

А заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод у Facebook написав, що відтепер храм називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.

Однак, за словами Холода, невідомі молодики намагаються влаштували у соборі провокації. Ці особи заявляють, що вони нібито «від Філарета» та приїхали з Рівненської області.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий написав у Telegram, що існують деякі проблеми з передачею майна до ПЦУ. Вирішити їх можна або ж через процес націоналізації, або ж перейти до Православної церкви України.

Нагадаємо, 2 квітня у Хмельницькому біля Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ Московського патріархату відбулося зібрання, учасники якого більшістю голосів проголосували за перехід храму до Православної церкви України. До Великодня за східним обрядом богослужіння у цій церкві не проводитимуть.