Громада підтримала перехід Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького до ПЦУ, фото: Андрій Смолій

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Ракурс

У Хмельницькому сьогодні, 2 квітня, біля Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП відбулося зібрання, учасники якого більшістю голосів проголосували за перехід храму до Православної церкви України (ПЦУ).

Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на голову ревізійної комісії Юрія Смаля.

Передумовою такого рішення громади став нещодавній резонансний інцидент з побиття священниками УПЦ МП українського військового.

Зазначається, що, за попередніми даними, на зібрані офіційно зареєструвалися 1 тис. 235 людей.

До собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ й попередній секретар храму Олександр Рибчинський, вони описують майно. Далі церкву закриють, богослужіння у ній до Великодня за східним обрядом не проводитимуть.

Смаль зазначив, що завтра, 3 квітня, представники комісії нестимуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

У соцмережах вже з’явилися відео богослужіння за українських військових, на котре сьогодні ввечері у стінах собору зібралася громада.

Джерело: «Суспільне»