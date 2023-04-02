Мітинг біля Свято-Покровського кафедрального собору, скріншот відео

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У Хмельницькому сьогодні, 2 квітня, ввечері біля Свято-Покровського кафедрального собору почали збиратися мітингувальники, обурені нещодавнім інцидентом з побиттям українського військового,

Учасники акції прийшли з українськими прапорами та плакатом «Московський патріархат — прокляття України», повідомляє видання «Громадське».

На вхід у собор повісили плакат з написом КДБ. Згодом активісти змогли потрапити на територію храму. Біля входу в будівлю на територію церкви стоять священники та кілька чоловіків спортивної зовнішності, з якими у мітингувальників виникла штовханина.

За повідомленнями очевидців, наразі вже зібралося кілька тисяч мітингувальників.

Також повідомляється, що серед натовпу є десятки поліцейських та присутні 20 військових, зокрема із 19-го окремого стрілецького батальйону, де служив постраждалий. За словами ветеранів, наразі постраждалий військовий перебуває у міській лікарні.

Під храмом вже почали збирали підписи для його переходу до Православної церкви України. Тим часом віряни храму УПЦ МП молилися.

Церкву зараз опломбовують.

Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін записав відеозвернення, в якому закликав «знизити градус напруги» та надати можливість відповідним службам розв’язати конфлікт у правовий спосіб. Він запевнив, що правоохоронці вже розслідують інцидент із побиттям військового і незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін.

Джерело: «Громадське»