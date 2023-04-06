Прогресс рф в Бахмуте "очень медленный", продолжается позиционная война

https://racurs.ua/n181727-progress-rf-v-bahmute-ochen-medlennyy-prodoljaetsya-pozicionnaya-voyna-video.html

Ракурс

У Бахмуті триває позиційна війна, ситуація в місті постійно змінюється. Про це 6 квітня розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

.

Ворог може зайняти якийсь будинок, але після важкого нашого удару по них окупанти можуть відійти, і наші військовослужбовці можуть зайняти ці позиції. Іноді противнику вдаються якісь дії. Бої в міській забудові — один із найскладніших видів бою, — заявив Череватий.

Він додав, що за добу в місті сталося 19 бойових зіткнень. ЗСУ ліквідували 71 окупанта, ще 88 отримали поранення.

Прогрес росії в Бахмуті «дуже повільний», за останні кілька тижнів його «можна вимірювати метрами». Про це пише CNN.

Журналісти з посиланням на західних чиновників пише, що на цій ділянці росія залучила велику кількість живої сили і зазнала значних втрат. А заяву пригожина про нібито захоплення Бахмута на Заході назвали «досить відчайдушною спробою».

Взагалі, це було більше для внутрішнього російського споживання. Зараз ми вважаємо, що вони все ще не повністю контролюють Бахмут, тому українці все ще можуть протистояти російським військам, — йдеться в матеріалі цієї телекомпанії.

Тим часом ватажлк «вагнерівців» почав бідкатисяна те, що «ЗСУ не виходить з Бахмута». Пригожин записав відео і визнав потужну оборону українських захисників у місті-фортеці, а також знову побідкався на російське командування.

Давно не бачив Суровікіна, не знаю, чим він займається, — каже пригожин в оприлюдненому 6 квітня ролику.

Крім того, він вкотре заявив, що в окупантів є проблеми із захистом флангів та з боєприпасами.

Командування повністю контролює ситуацію у Бахмуті, повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.

Також спікер Східного угруповання військ ЗСУ розповів подробиці збиття гелікоптера Ка-52, про який учора повідомляв Генштаб.

Ка-52 збили зенітники 10-ї бригади. Що символічно, якраз під час візиту президента України до Польщі вони збили вертоліт переносним зенітно-ракетним комплексом «Перун» польського виробництва, — повідомив він.

Раніше в Американському інституті вивчення війни повідомляли, що противник рухається від Бахмутського району у бік Лимана та Сіверська.