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Ракурс
В Бахмуте появились российские десантники с термобарическими огнеметами – ISW

В Бахмуте появились российские десантники с термобарическими огнеметами — ISW (ВИДЕО, КАРТА)

6 апр 2023, 08:17
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Геолоковані відео підтверджують, що російські війська просунулися на північ від Бахмута — на північ від Хромове за 2 км від міста і на північний схід від Оріхово-Васильівки за 11 км. Найманці ПВК «Вагнера», як стверджують російські джерела, захопили будівлю школи на захід від стадіону «Металург» у центрі Бахмута.


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У щоденному бюлетені американського Інституту вивчення війни (ISW) досить багато місця приділено аналізу ситуації навколо Бахмута.

Аналітики помітили термобаричну вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепек», що може говорити про те, що на цій ділянці почали діяти регулярні частини ПДВ. «Сонцепек» — система рівня військового округу, але її застосування, на думку ISW, не дасть російським військам вирішальної переваги.

Битва за Бахмут, карта - ISW

Інші кадри показують, що українські сили висунулися на позиції на захід від Новобахмутівки на північ від Авдіївки. Однак залишається незрозумілим, чи ЗСУ зберігають позиції в цих районах.

В Інституті зауважили, що у середу президент України Володимир Зеленський припустив можливість виходу з Бахмута, щоб уникнути оточення. Однак поки що українське командування вважає, що можливість відходу зберігається.

Битва за Бахмут, карта - ISW

Українські оборонці минулої доби відбили понад 60 атак противника.

Росіяни продовжують зосереджувати основні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, — повідомляє Генштаб.

Командування Сил спеціальних операцій показало відео роботи своїх операторів у Бахмуті. На цих кадрах вуличні бої в місті.

Источник: Ракурс


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